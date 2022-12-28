СБУ затримала в Харківській області колаборантів, які допомагали перекидати в Україну воєнні ешелони РФ

Служба безпеки України у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області виявила та затримала двох чоловіків, які перейшли на сторону ворога. Колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до районів Харківщини.

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Про це 28 грудня повідомила пресслужба СБУ.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну фігуранти працювали в регіональній філії "Укрзалізниці". Після захоплення частини регіону колаборанти приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

"Там одного призначили керівником, а іншого ˗ його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором "Куп'янської колійної машинної станції". На цих "посадах" вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті", — розповіли в СБУ.

Після звільнення регіону зловмисники намагались "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що СБУ планомірно проводить стабілізаційні заходи на території звільнених частин областей, в тому числі Харківської. Зокрема, нещодавно СБУ піймала на Херсонщині "голову" окупаційної сільради, що сприяв розселенню військових РФ по хатах.