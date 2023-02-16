СБУ затримала ворожих інформаторів, які коригували ракетні обстріли позицій ЗСУ

Служба безпеки викрила ще трьох поплічників агресора у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисники збирали дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що отримані відомості зловмисники переправляли російським окупантам через анонімні месенджери у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами та фотофіксацією.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

"У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали мешканку Новогродівки на спробі передачі рашистам розвідданих про базування підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку", - зазначають правоохоронці.

Для збору інформації вона обходила місцевість і в подальшому контактувала з бойовиком терористичної організації "ДНР", який входив до складу 1-го армійського корпусу РФ.

Після російських ракетних ударів зловмисниця виходила на місце події та "звітувала" рашистам про результати повітряних атак.

Також затримано мешканку Дружківки, яка передавала агресору приблизне орієнтування місць дислокації підрозділів ЗСУ та маршрути їхнього переміщення на Бахмутському напрямку.

Ще одним ворожим інформатором виявився місцевий житель, який "зливав" через декілька проросійських Телеграм-каналів маршрути переміщення українських військ.

У всіх затриманих виявлено мобільні телефони із доказами листування з учасниками окупаційних угруповань.

"Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", - підкреслили в СБУ.

Наразі тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ викрила ще одного агента ФСБ , який "зливав" ворогу розвіддані. Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області.