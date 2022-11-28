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СБУ затримала ворожого агента, який "зливав" розвіддані про ППО через російських "журналістів"
Співробітники СБУ викрили в Одесі російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у південному регіоні та Києві. Насамперед він намагався виявити локації центрів управління та системи ППО, повідомляють в СБУ.
Він передавав відомості через "зв’язкового", яким виявився завербований ФСБ представник прокремлівського інформагентства "Бел.ru". Для комунікації і передачі закритих відомостей використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Telegram-канал.
"Отримані відомості ворог планував застосувати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських військових об’єктах. Під час спецоперації в Одесі співробітники СБУ затримали російського агента на спробі передачі інформації РФ", – кажуть в СБУ.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласного співробітництва після повномасштабного вторгнення. Пропозицію щодо співпраці з окупантами він отримав через заборонені соцмережі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У цих мережах він також неодноразово висловлювався на підтримку збройної агресії проти України.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких він контактував з російською спецслужбою. Також у його помешканні виявили заборонену в Україні комуністичну символіку і пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії РФ.
"Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації його злочинів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно СБУ також затримала ще двох агентів РФ у прифронтових районах Донеччини. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони та передавали агресору локації соціальних об’єктів, зокрема, навчальних закладів у Слов’янську.