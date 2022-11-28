СБУ затримала ворожого агента, який "зливав" розвіддані про ППО через російських "журналістів"

Співробітники СБУ викрили в Одесі російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у південному регіоні та Києві. Насамперед він намагався виявити локації центрів управління та системи ППО, повідомляють в СБУ.

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Він передавав відомості через "зв’язкового", яким виявився завербований ФСБ представник прокремлівського інформагентства "Бел.ru". Для комунікації і передачі закритих відомостей використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Telegram-канал.

"Отримані відомості ворог планував застосувати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських військових об’єктах. Під час спецоперації в Одесі співробітники СБУ затримали російського агента на спробі передачі інформації РФ", – кажуть в СБУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласного співробітництва після повномасштабного вторгнення. Пропозицію щодо співпраці з окупантами він отримав через заборонені соцмережі.

У цих мережах він також неодноразово висловлювався на підтримку збройної агресії проти України.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких він контактував з російською спецслужбою. Також у його помешканні виявили заборонену в Україні комуністичну символіку і пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії РФ.

"Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації його злочинів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ також затримала ще двох агентів РФ у прифронтових районах Донеччини. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони та передавали агресору локації соціальних об’єктів, зокрема, навчальних закладів у Слов’янську.