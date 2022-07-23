СБУ затримала хакера, який викрадав бази даних банків і "зливав" їх російським платформам

Співробітники СБУ затримали у Києві хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків. Про це повідомили в самій СБУ.

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Для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств, і таким чином отримував віддалений доступ до їх цифрових систем.

"Ці відомості хакер "зливав" в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території РФ представники російських спецслужб", – пояснюють в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 ККУ.

Загалом же з початку повномасштабної агресії РФ СБУ нейтралізувала більше 1,2 тис. кіберінцидентів і кібератак на інформаційні системи органів державної влади та критичної інфраструктури України. Серед них – об’єкти Укрзалізниці, Укренерго, фінансові та телекомунікаційні компанії.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця кіберфахівці СБУ також виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів, які ведуть національний телемарафон.