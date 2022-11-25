СБУ затримала зрадника, що хотів передати росіянам дані про співробітників силових відомств (ФОТО)

Служба безпеки затримала колишнього співробітника МВС України, який зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників українських силових відомств і планував передати її росіянам.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Чоловік планував особисто передати дані до посольства РФ у Будапешті на флешці. Втім співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, з початку повномасштабного вторгнення зрадник проживав на території Білої Церкви та був активним прибічником "русского міра". За передачу інформації він, зокрема, розраховував стати "головним поліцейським" столиці та Київської області у разі захоплення регіону.

"Ця особа перебувала на прямому контакті із російським диверсантом Ігорем Безлером, а також підтримувала дружні зв’язки з іншими представниками так званої "міліції ДНР". Саме за їхньою "наводкой" затриманий почав збирати засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху "Азов", а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ", - зазначили у СБУ.

Правоохоронці встановили, що окрім картотеки українських "силовиків", він збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ: бази, склади, арсенали, місця їх розташування.

Під час обшуків у затриманого знайшли пістолет Макарова, символіку терористичної організації "ДНР" та забороненої в Україні комуністичної партії. Усі вилучені матеріали відправлено на експертизу.

Наразі затриманому планується повідомлення про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила у Києві агента ФСБ, якого Росія прислала з тимчасово окупованого Криму за місяць до повномасштабного вторгнення.