СБУ затримала зрадника, який передавав розвіддані про оборону Києва

Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області. Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів.

Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у месенджері Телеграм.

Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку.

Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами передачі агресору закритих відомостей.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще одного поплічника РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.