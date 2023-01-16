СБУ затримала зрадників, які "зливали" конспіративні бази Сил спецоперацій ЗСУ у Херсоні

Служба безпеки викрила ще двох агентів ФСБ у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні, які "зливали" дані про місця дислокації українських військових.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, одним з них виявився місцевий житель, якого українські військовослужбовці залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті. Під час захоплення обласного центру він перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

"У ніч з 26 на 27 червня минулого року він "злив" двом представникам ФСБ з позивними "Марс" і "Зелений" адресу конспіративної квартири українських Сил спецоперацій у Херсоні. Також зловмисник "розкрив" ворогу місця перебування оперативної групи спецпризначенців ЗСУ на території міста. Отриману інформацію агресор використав для захоплення в полон декількох українських військовослужбовців з їхніми родинами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зрадник намагався схиляти місцевих жителів до негласної співпраці з ФСБ у тимчасово окупованих районах.

Іншим фігурантом є контрактник однієї з бригад ЗСУ. У червні 2022 року він потрапив у полон до рашистів. Там він всіляко намагався довести свою лояльність російським окупантам.

"Для цього він передав ФСБ адресу проживання рідного брата командира своєї бойової групи, якого потім загарбники схопили в полон. Також надавав ворогу інформацію про місця дислокації та бойові завдання свого підрозділу. Згодом контрактника повернули українській стороні", - повідомили у СБУ.

Після звільнення Херсона контррозвідники СБУ викрили злочинну діяльність зрадників і затримали їх у результаті спецоперації в Херсоні та Одесі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності учасників агентурних мереж ФСБ. У результаті слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох ворожих поплічників.