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Злочинність
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Агента ФСБ, який корегував вогонь по інфраструктурі Кривого Рогу засудили на 15 років

Агента ФСБ, який корегував вогонь по інфраструктурі Кривого Рогу засудили на 15 років
Інформація потрібна була загарбникам для підготовки нових повітряних атак на українське місто

Прокурори у суді довели вину зрадника з Кривого Рогу, який передавав ворогу розвіддані про військові та інфраструктурні об'єкти Дніпропетровщини, корегував удари окупантів по аеропорту, мостам і соціальній інфраструктурі міста у 2022 році.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами української спецслужби йому призначено 15 років тюрми з конфіскацією майна, повідомляє СБУ.

У суді чоловік свою вину визнав у повному обсязі.

Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України.

Мешканець Кривого Рогу з травня по липень 2022 року передавав російським спецслужбам скріншоти Google-мапи з мітками щодо локацій військової техніки та підрозділів ЗСУ на території міста. Він об’їжджав місто і фотографував об’єкти інфраструктури, які цікавили ворога.

Під час обшуку у зловмисника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у результаті спецоперації на Житомирщині. Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку.