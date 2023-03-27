Агента ФСБ, який корегував вогонь по інфраструктурі Кривого Рогу засудили на 15 років

Прокурори у суді довели вину зрадника з Кривого Рогу, який передавав ворогу розвіддані про військові та інфраструктурні об'єкти Дніпропетровщини, корегував удари окупантів по аеропорту, мостам і соціальній інфраструктурі міста у 2022 році.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами української спецслужби йому призначено 15 років тюрми з конфіскацією майна, повідомляє СБУ.

У суді чоловік свою вину визнав у повному обсязі.

Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України.

Мешканець Кривого Рогу з травня по липень 2022 року передавав російським спецслужбам скріншоти Google-мапи з мітками щодо локацій військової техніки та підрозділів ЗСУ на території міста. Він об’їжджав місто і фотографував об’єкти інфраструктури, які цікавили ворога.

Під час обшуку у зловмисника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у результаті спецоперації на Житомирщині. Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку.