СБУ зібрала докази ядерного тероризму окупантів (відео)

Служба безпеки України зібрала докази ядерного тероризму російських військових на території зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції з 24 лютого до 31 березня. Про це йдеться на сайті СБУ.

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"Перетворивши цей об'єкт на свою тимчасову військову базу, Росія грубо порушила Женевську конвенцію, яка прямо забороняла здійснювати напади на ядерні об'єкти в умовах збройного конфлікту. Встановлено, що 24 лютого військові з Росії, погрожуючи персоналу застосуванням важкого озброєння, зайшли на територію ДСП "ЧАЕС" та сховищ ядерних відходів", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним під час тимчасової окупації загарбники також порушили всі норми ядерної безпеки, а саме:

- пошкодили приміщення, замінювали територію та спровокували низку пожеж, запустивши тим самим неконтрольовані процеси;

- унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та безперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів;

- утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи ймовірність професійних помилок.

Також у розпорядженні СБУ є документальне підтвердження, що:

- під час окупації на території зони відчуження постійно знаходилася велика кількість важкої військової техніки, озброєння та понад 1000 військових із РФ;

- безпосередньо на території радіаційно небезпечних об'єктів та сховища СВЯП-2 (проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу) знаходилися 300 та 30 військових відповідно;

- на території сховища, де проводяться роботи з відпрацьованими матеріалами реакторів із плутонією-239, окупанти обладнали 5 вогневих точок;

- територію зони відчуження замінували: виявлено понад 100 хв та 3 підриви;

- на початку березня окупанти пошкодили вежі зв'язку, що спричинило вихід із ладу системи моніторингу радіаційної обстановки;

- 9 березня підприємство було повністю знеструмлено, що практично паралізувало роботу всіх систем контролю та безпеки. Зокрема було відключено систему охолодження відпрацьованого ядерного палива;

- внаслідок ведення бойових дій та навмисних підпалів, за даними систем NASA та Європейського космічного агентства, на території зони відчуження в період перебування в ній окупаційних військ зафіксовано значні пожежі на площі майже 14 тис. га. Ситуація ускладнилася неможливістю доступу пожежників до їхнього гасіння;

- окупанти пограбували підприємства зони відчуження, зокрема, автопарк спеціалізованої техніки та пальне. Це поставило під загрозу пожежну та радіаційну безпеку у зоні відчуження;

- розграбовано та фактично знищено унікальну лабораторію "Екоцентр", 6 млн євро на обладнання якої профінансувала Єврокомісія. Викрадено та обладнання, куплене коштом Фукусімського університету в рамках реалізації японсько-українського проекту за програмою «SATREPS». Під час окупації виведено з ладу систему фізичного захисту у ДСП «ЧАЕС» та викрадено мобільну лабораторію радіаційної розвідки вартістю 2,5 млн гривень;

- викрадено 21 джерело іонізуючого випромінювання загальною активністю майже 7 млн ​​Бк. Цього достатньо, щоб зробити небезпечною для перебування людей ділянку площею близько 2 тис. кв. м.;

– окупанти вели земляні роботи на території пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів “Рудий ліс.

У повідомленні сказано, що територія зони відчуження досі не розмінована. Це порушує цілісність системи радіаційної безпеки об'єкту, яку Україна десятиліттями вибудовувала разом із міжнародними партнерами. До цих пір залишається надто висока ймовірність неконтрольованих вибухів та спричинених ними пожеж.

СБУ вже повідомила про підозру загарбникові, який наказав штурмувати "ЧАЕС" – це колишній заступник командувача сибірського округу розгвардії генерал-майор А. Якушев.

Також повідомлено про підозру заступнику командира зведеного загону особливого призначення росгвардії по Брянській області полковнику Фроленкову, який безпосередньо керував діями підлеглих під час нападу на цей об'єкт.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до ядерного тероризму.

Нагадаємо, під час окупації Чорнобильської атомної електростанції російські військові пошкодили та викрали майно на суму понад 135 мільйонів доларів, підрахунки ще продовжуються і можуть збільшитися. Частина вкраденого окупантами обладнання зараз у Білорусі.