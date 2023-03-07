СБУ зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові

Контррозвідка Служби безпеки зірвала плани РФ щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більше відомого як ГРУ), який збирав розвіддані для захоплення українського міста.

За даними слідства, російська воєнна розвідка відпрацювала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади.

За це меру міста пропонували "обрати посаду" у разі захоплення південного регіону.

Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів.

"Встановлено, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради", - повідомили правоохоронці.

Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв’язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"Встановлено, що зловмисник перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником ГРУ - Колєсніковим Сергієм Олександровичем, 31.07.1971 р.н., уродженцем України. Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів", - підкреслили в СБУ.

Для цього зловмисник намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та діючих чиновників.

Також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора.

Для комунікації з російським "куратором" використовував анонімні месенджери.

Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили "таємний" телефон, який він використовував для конспірованого листування з окупантами.

Крім цього, вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ викрила диверсанта головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) у результаті спецоперації на Рівненщині.