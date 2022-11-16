СБУ знайшла списки агентів, які співпрацювали з ворогом під час окупації Херсону (ФОТО)

Служба безпеки під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед вилученого:

власноруч написані "зобов’язання" агентів про конфіденційне співробітництво з ФСБ;

справи агентурного вивчення;



повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань;



"протоколи обшуків" у помешканнях херсонців.



За інформацією СБУ, представники спецслужбі РФ покинули таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі.

"За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали "наводку" окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону. Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими "кримінальними справами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, виявлені задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків".

Співробітники СБУ отримали інформацію, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ.

Вилучені матеріали направили на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.

Нагадаємо, СБУ виявила схрони з російськими засобами ураження в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Зокрема, вони були облаштовані у школах і лікарнях.