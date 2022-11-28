СБУ знайшла в будівлях РПЦ в Україні матеріали, що відкидають існування нашої держави

Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (Московського патріархату, РПЦ в Україні), повідомили в Службі безпеки.

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"Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава", – йдеться у повідомленні.

СБУ також знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

"Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки "великого войска Донского", яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування", – додають у Службі безпеки.

Це збройне формування у 2014 році допомогло загарбникам окупувати частину Донецької та Луганської областей.

"Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)", – кажуть в СБУ.

Наразі всі докази направлені на відповідні незалежні експертизи. За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії.

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.