СБУ затримала агентів РФ, які коригували ракетні удари по Дніпру (ФОТО, ВІДЕО)

Служба безпеки знешкодила агентурну мережу Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (більше відому як ГРУ) у Дніпрі. У ході спецоперації затримали 7 російських агентів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"СБУ провела чергову важливу спецоперацію з викриття та затримання ворожих агентів. Це результат кропіткої роботи наших контррозвідників. Ми системно відпрацьовуємо всіх, хто допомагає наводити російські ракети на наші міста. Кожен навідник чи коригувальник має усвідомити – його дії не залишаться без покарання. Служба безпеки та весь український народ не пробачить таких злочинів. Агентам рф доведеться сповна відповісти за скоєне", – зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

За інформацією СБУ, затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО.

Всю зібрану інформацію вони передавали представникам ГРУ через резидента групи. Ним виявився громадянин РФ, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої "південно-східної Української республіки", підконтрольної країні-агресору.

Згодом зловмисник втік до Росії, де був завербований кадровими співробітниками ГРУ. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх "ідейних" однодумців-земляків.

Раніше група перебувала в "режимі очікування", а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання затриманих та виявили саморобні вибухові пристрої, комп’ютерну техніку, мобільні телефони і прокремлівську літературу.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, Служба безпеки знешкодила агентурну мережу ФСБ у Полтавській області. Зловмисники намагалися отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті.