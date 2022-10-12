СБУ знешкодила багатофункціональну мережу російського ГРУ у Харківській області

Контррозвідка СБУ провела ще одну спецоперацію у Харківській області, в результаті якої викрила та припинила діяльність агентурної мережі РФ. Зрадники діяли на замовлення російської військової розвідки (більш відомої, як ГРУ) та мали широкий спектр завдань.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували "в темну".

Обидва організатори погодилися на співпрацю зРФ із ідеологічних міркувань та через обіцянки "високих посад" у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду.

Один із них на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою підривну діяльність. І це при тому, що його син є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти рашистів.

Зокрема, викриті пособники ворога:

▪️ збирали та передавали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки;

▪️ займалися коригуванням і звітували про результати нанесення ракетно-артилерійських ударів РФ по об’єктах України;

▪️ "полювали" за ракетними системами HIMARS.

"Наразі СБУ затримала агента ГРУ, який залишився на території, підконтрольній Україні. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині СБУ затримала російського агента, який передавав ворогу місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону.

Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України.

