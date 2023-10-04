АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

СБУ знешкодила банду, яка тримала в страху мешканців південних областей України

Правоохоронці затримали лідера банди і трьох її учасників
Правоохоронці затримали лідера банди і трьох її учасників

Служба безпеки у результаті спецоперації у Кіровоградській та Одеській областях нейтралізувала кримінальне угруповання, що тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців південних областей України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно.

У разі незгоди платити "данину" бандити погрожували викраденням потерпілих та фізичною розправою над ними та їхніми близькими.

"Задокументовано, що кримінальники створили штучну конфліктну ситуацію з мешканцем Одещини, з якого потім вимагали "переписати" власну квартиру на одного з рекетирів", - зауважили в СБУ.

Крім того, учасники угруповання продавали зброю і боєприпаси, залишені російськими окупантами на місцях активних бойових дій.

Фото 2 — СБУ знешкодила банду, яка тримала в страху мешканців південних областей України

"Своїх клієнтів підшукували через власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінального середовища", - повідомляють в СБУ.

Правоохоронці затримали лідера банди і трьох її учасників "на гарячому" – зловмисники намагалися продати автомат Калашникова та великокаліберний кулемет. За товар бандити сподівались одержати 5,5 тисяч доларів.

Фото 3 — СБУ знешкодила банду, яка тримала в страху мешканців південних областей України

"За даними слідства, угруповання організував мешканець Одещини, який раніше притягувався до відповідальності за тяжкі злочини. Встановлено, що під час нападів на громадян зловмисники діяли з крайньою жорстокістю і застосовували насильство до потерпілих. У подальшому вони планували поступово поширювати свій злочинний вплив на різні регіони України", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);
  • ч. 3. ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки затримала у Черкасах рекетира, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави. 

Автор:
Світлана Манько