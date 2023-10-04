СБУ знешкодила банду, яка тримала в страху мешканців південних областей України

Служба безпеки у результаті спецоперації у Кіровоградській та Одеській областях нейтралізувала кримінальне угруповання, що тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців південних областей України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно.

У разі незгоди платити "данину" бандити погрожували викраденням потерпілих та фізичною розправою над ними та їхніми близькими.

"Задокументовано, що кримінальники створили штучну конфліктну ситуацію з мешканцем Одещини, з якого потім вимагали "переписати" власну квартиру на одного з рекетирів", - зауважили в СБУ.

Крім того, учасники угруповання продавали зброю і боєприпаси, залишені російськими окупантами на місцях активних бойових дій.

"Своїх клієнтів підшукували через власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінального середовища", - повідомляють в СБУ.

Правоохоронці затримали лідера банди і трьох її учасників "на гарячому" – зловмисники намагалися продати автомат Калашникова та великокаліберний кулемет. За товар бандити сподівались одержати 5,5 тисяч доларів.

"За даними слідства, угруповання організував мешканець Одещини, який раніше притягувався до відповідальності за тяжкі злочини. Встановлено, що під час нападів на громадян зловмисники діяли з крайньою жорстокістю і застосовували насильство до потерпілих. У подальшому вони планували поступово поширювати свій злочинний вплив на різні регіони України", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 3. ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки затримала у Черкасах рекетира, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави.