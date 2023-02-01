СБУ знешкодила ОЗГ, яка під виглядом добробатів тероризувала столичний бізнес, вимагаючи "данину" (ФОТО)

Служба безпеки України разом зі слідчими поліції Києва нейтралізували в рамках спецоперації транснаціональну злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала мешканців столичного регіону.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляють в СБУ, встановлено, що угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько "Лєший", причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств.

"Також серед організаторів банди були двоє російських громадян-вихідців із Північного Кавказу. Один із них перебуває під санкціями РНБО. Їхня діяльність могла призвести до дестабілізації криміногенної ситуації в столичному регіоні в інтересах країни агресора", - зазначають в спецслужбі.

За даними слідства, у Києві зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань: вони систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови –застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

Як уточнюють в Головному управлінні поліції в Києві, що від одного з потерпілих члени угрупування вимагали гроші за гарантування його власної безпеки та безперешкодного продажу приміщень. Протягом січня 2023 року вони вимагали у нього 1 мільйон гривень та 50 тисяч доларів.

Загалом зафіксовано понад десять епізодів підпалу автомобілів та об’єктів нерухомості потерпілих, а також нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї.

Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого "общака", який на момент обшуку становив 354 тисяч доларів. Співробітники СБУ затримали самого "Лєшого", двох росіян і ще трьох активних учасників злочинної організації під час "вибивання" ними 80 тисяч доларів з місцевого підприємця. Під час обшуків за місцями перебування фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності.

На даний час шести учасникам злочинної організації повідомлено підозру за частинами 1 та 2 статті 255 (створення, керівництво, участь у злочинній організації); частиною 4 статті 189 (вимагання) та частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу (останні дві - в поєднанні з частиною 4 статті 28 - правопорушення, скоєне злочинною організацією).

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Вирішується питання щодо обрання ним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів за статтею 255-1 КК (встановлення або поширення злочинного впливу).