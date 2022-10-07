СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував Ілля Кива

Служба безпеки в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, що функціонувало як "силовий осередок" забороненої партії "ОПЗЖ".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві.

Сам він наразі перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України.

"До втечі нардепа в РФ ці "патріоти" виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні", - зазначають в СБУ.

Також їх залучали до так званої "фізичної підтримки" та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.

За участь у кожній з таких "акцій" зловмисники отримували гроші від своїх "координаторів" з "ОПЗЖ".

"За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їх організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення РФ", - повідомляють в СБУ.

За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону.

Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових "прибутків".

"У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляють в СБУ.

Зазначимо, народний депутат України з політичної партії "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі, мережі Інтернет та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 15 вересня відхилив апеляційну скаргу партії "Опозиційна платформа - За життя", остаточно підтвердивши заборону її діяльності