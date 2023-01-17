СБУ знешкодила у Кременчуці ворожу агентурну мережу, яка "полювала" на HIMARS (ВІДЕО)

Служба безпеки знешкодила агентурну мережу ФСБ у Полтавській області. Зловмисники намагалися отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисники "полювали" за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. Також вони намагались виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777", -йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, агенти РФ у разі виявлення українських військових об’єктів планували їх знищити через підпал і потім детонацію боєкомплекту. А у разі отримання інформації про значне скупчення військової техніки - передати дані для ліквідації через ракетний удар військами РФ.

За знищення зразків іноземного та українського озброєння російські куратори обіцяли своїм поплічникам від 20 тисяч доларів. Гроші вони мали отримати на спеціально відкриті банківські картки одразу після успішного виконання завдань.

Співробітники СБУ запобігли диверсіям – викрили, задокументували та припинили злочинні дії учасників ворожої агентурної мережі у Кременчуці.

Агентами РФ виявились двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником так званої "МДБ ДНР" Дмитром Зіпіром. Перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку він дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини і доповідав про їх результати кадровим співробітникам ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Зіпіру про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

Також планується додаткова кваліфікація його злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині Донецької області. Втім, співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших співучасників злочину.

Нагадаємо, Служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності учасників агентурних мереж ФСБ. У результаті слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох ворожих поплічників.