СБУ знешкодила у Миколаєві російських агентів

Служба безпеки нейтралізувала законспірованих агентів спецслужб РФ, які діяли на півдні України. У ході багатоетапної спецоперації у Миколаєві затримано двох організаторів ворожого "підпілля".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники займались прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх матеріалах закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації.

Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за "блогерів", які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині.

"У результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили "зв’язкових" російської агентури. Ними виявились декілька представників інформаційного агентства Кремля "РИА Новости". Саме вони визначали тематику пропагандистських матеріалів, а також терміни їх підготовки і передачі до Москви", - повідомили правоохоронці.

Ще одним завданням зловмисників був збір розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду.

Також вони "зливали" агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру.

Для збору інформації здійснювали візуальне спостереження за об’єктами, а потім передавали інформацію до рф через анонімні Телеграм-канали у вигляді медіафайлів з текстовим описом.

За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані російськими спецслужбами.

"Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, у результаті спецоперації у Миколаєві контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російського агента, одним із завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ.