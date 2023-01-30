СБУ знешкодила в Одесі угруповання, що обкладало "даниною" арештованих

Служба безпеки України спільно з поліцією нейтралізовала в Одесі кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляють у спецслужбі, перебуваючи на території Росії, він намагався поширити злочинний вплив у причорноморському регіоні України, для чого координував банду, яка тероризувала і намагалась тримати в страху місцевих жителів.

Зазначається, що зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з громадян, у тому числі, які перебувають під слідством. У разі відмови вони застосовували психологічний тиск, насильство і погрожували вбивством, зокрема родичів потерпілого, яких обіцяли "знайти".

Безпосереднє керівництво угрупованням, за даними правоохоронців, здійснював місцевий кримінальник, який перебував у міському слідчому ізоляторі. Наприкінці серпня 2022 року СБУ затримала в Одесі трьох активних учасників банди, які діяли на волі.

Тоді затриманим та їхньому організатору повідомили про підозри за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Проте, перебуваючи в СІЗО, лідер банди все одно продовжив злочинну діяльність.

Встановлено, що кримінальник обклав "даниною" арештованих, а отримані суми спрямовував на підтримку ув’язнених, які відбувають покарання у виправних установах за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, причому навіть у разі звільнення з ізолятора потерпілі мали сплачувати суми до кримінальної "каси".

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів зловмиснику додатково повідомлено про підозру за частиною 2 статті 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу). Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.