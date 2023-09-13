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СБУ знешкоджує нових "агентів в рясах", яких РФ використовує для гібридної війни, - експерт
СБУ продовжує затримувати “агентів в рясах” з УПЦ (МП), знешкоджуючи ключову мережу російських агентів.
Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.
"Святі отці" мають досить різноплановий фах. Тут і навідники, і агітатори за "чудовий русский мир", і прості інформатори. І от новий кримінальний профіль. СБУ знешкодила нового "агента в рясі", якого РФ використовувала для гібридної війни. Затримали ексдиякона УПЦ (МП), який відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "церковних місіонерів". Переправляючи ухилянтів-місіонерів не тільки виконував "завдання центру", але і заробляв на власний "свічний завод". Послуга коштувала по 4 500 доларів з носа", - пише експерт.
На думку політолога, на момент початку повномасштабного вторгнення УПЦ (МП) була найбільшою і найбільш диспциплінованою структурою впливу РФ у нас в країні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Представники УПЦ (МП) багато років займались різноманітною підривною діяльністю. Це був один із головних інструментів впливу з боку РФ на доволі значну частину українського суспільства. Служба зараз розгрібає "авгієві стайні" проблем, які держава, нажаль, ігнорувала більше 30 років. І робить це жорстко і точно", - підкреслює екснардеп.
"Діяти доводиться обережно. "Росієлюби" на Заході намагається подати цю історію, як боротьбу з певною конфесією. У СБУ наполягають, що мова йде тільки про викриття агентів, яких у УПЦ (МП) інфільтровано дуже багато. Цитату голови СБУ Малюка про те, що "наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони не звільняють зрадників від законного покарання", слід роздати всім священикам УПЦ (МП). Зайвим не буде", - резюмує політолог.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ затримала ексдиякона УПЦ (МП), який відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "церковних місіонерів".