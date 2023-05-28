Сепаратист та пособник Медведчука-Киви Костя Калоша (Костянтин Бедовой) внесений в базу "Миротворця"

Сепаратист, соратник зрадників Іллі Киви та Віктора Медведчука Костянтин Бедовой, відомий на прізвиська Костя Калоша, внесений до бази зрадників "Миротворець" . З перших днів повномасштабного вторгнення Калоша прислужував російським окупантам.

Згідно з даними "Миротворця", Костя Калоша народився 24 квітня 1964 року (код ДРФО: 2422019137). Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну за вказівкою ФСБ Калоша мобілізував бойовиків для захоплення столичного водоканалу. Бази ДРГ розміщувалися в будинку Калоші (Білогородка, вул. Чорнобильська) та у комерційних будівлях у Києві, які йому належить: по вулиці Казимира Малевича 86Н, а також на вул. Антонова, 4, у приміщенні стоматології, де діє підконтрольна Калоші нарколабораторія. За службу окупантам РФ планувала призначити Калошу комендантом села Білогородка на Київщині.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на нерухоме майно Калоші в Києві та області з подальшим відчуженням на користь держави.

За даними "Миротворця", нині Костя Калоша переховується у місті Барна (Болгарія). ЗМІ також повідомляли, що з Болгарії він міг втекти до Молдови або до Ізраїлю.

Як повідомляли раніше, Костя Калоша – відомий сепаратист, що неодноразово робив антиукраїнські заяви. Він відкрито підтримував Путіна та агресію РФ проти України, стверджував, що "Україна та Росія – єдина країна – Російська Імперія", а "Путін – наш лідер". Записував відео з "Путін допоможи" та називав воїнів «Азова» вбивцями.

У квітні 2022 року в мережі з'явився відкритий лист Калоші Путіну. У ньому колаборант просить "звільнити Україну від неофашистів", а також надати йому громадянство та політичний притулок у РФ.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну екснардеп-зрадник Ілля Ківа та Калоша входили до однієї диверсійної групи. Перший відповідав за політичні рішення та публічну ретрансляцію російських наративів. Другий виконував брудну роботу: наймав бойовиків, організовував для них тренувальні бази, готував провокації.

Наразі Ківа та Калоша підтримують зв'язок. На замовлення Кремля координують так звані сплячі ДРГ в українських містах, а також сприяють загарбникам на тимчасово окупованих територіях: рекрутують колаборантів, знаходять серед місцевих бажаючих шпигувати за партизанами, здавати ворогові позиції українських захисників тощо.

Костя Калоша навряд чи повернеться в Україну, адже українські патріоти оголосили на нього полювання. Навіть якщо сепаратист наважиться з’явитися в Україні, його очікує "теплий" прийом — якщо не від Служби безпеки, то від воїнів, які наразі боронять Україну від російських окупантів та колаборантів, одним з яких є Костя Калоша. Врешті решт вони змусять його відповідати за багаторічну роботу на Росію та підривну діяльність проти національної безпеки України.