Ще 10 бойовиків "Л/ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами

Служба безпеки продовжує комплексні заходи з притягнення до відповідальності зрадників, які добровільно приєднались до окупаційних угруповань країни-агресора.За матеріалами СБУ до реальних термінів ув’язнення засуджено 10 бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР". Зловмисники проведуть за ґратами від 13 до 15 років.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу армії РФ.

Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Зловмисників було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні нашої держави.

Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Ще одним засудженим є командир танку окупаційних угруповань, який обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині.

Встановлено, що бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором, "2-го армейского корпуса". Під командуванням російських загарбників брав участь у захопленні населених пунктів на сході України.

Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька у червні цього року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за:

▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що досудові розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, СБУ затримала ще двох пособниць агресора в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України. Зловмисниці здавали окупантам дані про українських патріотів та переселенців під час захоплення частини Луганщини.