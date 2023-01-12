Ще 5 колаборантам зі створеного окупантами "МВС Херсонської області" загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще п’ятьох ворожих поплічників, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно вступили до створеного агресором "головного управління МВС Херсонської області".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що там їх призначили на посади керівника фінансового відділу; інспектора штабу; інспектора Суворовського районного управління; оперуповноваженого відділення кримінальної поліції у справах неповнолітніх; чергового ізолятора тимчасового тримання.

Перебуваючи на "посадах" зловмисники виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на території регіону.

Встановлено, що під час окупації Херсона вони брали участь у "рейдах" по будинках місцевих жителів, яких намагались залучити до співпраці з ворогом. У разі незгоди – погрожували насильством та знищенням майна.

Під час звільнення українського міста колаборанти разом із російськими окупантами втекли на лівий берег річки Дніпро.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Наразі СБУ проводить комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога у звільнених районах Харківської області. Ним виявився колишній головний інженер "Куп’янського комбінату хлібопродуктів", який під час захоплення частини регіону підтримав російських загарбників.