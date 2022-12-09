Ще троє бойовиків "Л/ДНР" проведуть від 10 до 13 років за ґратами

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони. Зловмисники проведуть за ґратами від 10 до 13 років.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Всі вони на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань, у складі яких воювали проти України на південному та східному фронтах. Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Бахмута, Білогорівки та Пісок. За матеріалами СБУ суд призначив їм реальні терміни покарання від 10 до 13 років ув’язнення", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, одним із зловмисників є колишній навідник незаконного збройного формування "СССР Брянка", що входить до складу 2-го армійського корпусу РФ.

Інший – перебував на "посаді" розвідника-гранатометника у так званій "4-й окремій мотострілецькій бригаді "ЛНР".

Обидва ворожих поплічника з великокаліберної стрілецької зброї та бронетехніки обстрілювали позиції українських військ на Луганському напрямку.

Ще одним бойовиком виявився мешканець Краматорська, який у 2014 році приєднався до терористів на сході України і воював проти сил АТО.

Встановлено, що зловмисник перебував у лавах підконтрольних РФ угруповань, серед яких – "Сотня Чегевари", "1-а Слов’янська бригада" і група "Купол". В їх складі штурмував Волноваху, Марʼїнку, а також обстрілював позиції ЗСУ на Запоріжжі.

Суд визнав колишніх бойовиків винними за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);



ст. 258-3 (участь у терористичній організації);



ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, раніше за матеріалами СБУ до реальних термінів ув’язнення засудили 10 бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР". Зловмисники проведуть за ґратами від 13 до 15 років.