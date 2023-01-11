Ще трьом чиновникам-колаборантам на Луганщині загрожує до 15 років за ґратами - СБУ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох чиновників-колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом і перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України. Зловмисниками виявились колишній керівник Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації і двоє його заступників.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Після захоплення району вони одними з перших підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України. За це їх призначили очільниками створеної агресором "администрації Станично-Луганского района ЛНР", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, перебуваючи на "посадах" зрадники виконують завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Для цього вони агітують місцевих жителів вступати до лав окупаційних угруповань і "доповідають" рашистам про наявність учасників руху опору.

Крім цього, зловмисники сприяють примусовій "паспортизації". У разі відмови оформлювати російське громадянство – погрожують незаконними переслідуваннями і фізичною розправою.

Також колаборанти намагаються "перелаштовувати" роботу місцевих підприємств на користь країни-агресора і змушують їх сплачувати "податки" до бюджету РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (державна зрада і колабораційна діяльність, вчинені організованою групою). Наразі обвинувальні матеріали скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки встановила особу та отримала установчі дані на ще одного офіцера російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник управління ФСБ РФ у Красноярському краї.