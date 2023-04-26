Сім’я агентів російської воєнної розвідки проведе 15 років за ґратами

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох зрадників, які передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що обох ворожих поплічників було затримано у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

"Зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр. При цьому чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР". Влітку минулого року вони дистанційно вийшли на заступника командира російського розвідувального батальйону "Спарта", який брав участь у бойових діях на східному фронті. У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України", - зауважують в СБУ.

Там додають, що за вказівкою агресора зловмисники збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення Сил оборони у прифронтовій лінії.

Насамперед вони намагались розшукати склади із зброєю та боєприпасами українських військ.

Отримані відомості російські агенти передавали окупантам через мережу "зв’язкових" воєнної розвідки РФ на захопленій частині Донецької області.

Для комунікації використовували закриті чати в месенджерах.

"На підставі зібраних доказів суд визнав обох поплічників агресора винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами СБУ суд призначив їм по 15 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

У відомстві вкотре наголосили на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини агента ФСБ, який причетний до серії російських повітряних атак на Миколаїв. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.