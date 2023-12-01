Ексзаступник секретаря РНБО Сівкович координував інформдиверсії Шуфрича проти України

Служба безпеки зібрала нові докази державної зради з боку колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича, який переховується в Росії та працює на ФСБ.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що експосадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь Кремля.

"Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них – Нестор Шуфрич, який підозрюється у державній зраді. Саме він був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань", - зауважили в СБУ.

Встановлено, що поплічники Сівковича "розганяли" фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також московські "тези" щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці.

"Таким чином Кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення РФ та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами", - наголосили в СБУ.

У відомстві нагадують, що Сівкович, щоб уникнути правосуддя у 2014 році за спроби силового розгону Майдану, виїхав до Москви, де розпочав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України.

"Це одне із пріоритетних завдань, які Сівкович виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ", - підкреслили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що раніше за матеріалами української спецслужби та ДБР його дії були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

"Оскільки Сівкович переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що 15 вересня Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України повідомили Шуфричу про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Того ж дня він був заарештований.

Як стверджує слідство, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Володимира Сівковича, який втік до Росії в 2014 році і якого вважають агентом Федеральної служби безпеки РФ, що координує російську агентуру в Україні.

Раніше Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оприлюднили перехоплення розмов ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, затриманого Службою раніше, та його куратора – колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.