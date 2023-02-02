Скандал з закупівлями для ЗСУ: затримали підприємців, які продавали яйця по 17 грн (ФОТО)

Державне бюро розслідувань затримало злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних сил України.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За інформацією ДБР, йдеться про фірми, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони. Зокрема, зловмисники вносили до фінансово-господарських документів неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім "віртуальні" продукти списували – начебто їх з'їли солдати.

"ДБР затримало чергову злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки в учасників злочину та вилучили чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою.

Затриманим готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, що скандал довкола закупівель Міноборони виник через публікацію в ЗМІ щодо угоди про закупівлю продуктів для військовослужбовців за цінами у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах.

Скандал призвів до звільнення заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, а також директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького.

1лютого співробітники ДБР повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони України у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.