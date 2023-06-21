Скандальні закупівлі для укриттів. Київські правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень

Столичні правоохоронці відкрили й розслідують кілька кримінальних проваджень, які стосуються придбання придбання коштовних стільців і кухонного приладдя для укриттів. Про це повідомила Київська міська прокуратура у відповідь на запит "Української правди".

Зазначається, що провадження відкрито за фактами можливої розтрати коштів посадовцями Управління освіти Дніпровської райдержадміністрації Києва. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура Києва.

Крім того, слідче управління столичної поліції веде досудове розслідування у ще одному кримінальному провадженні. Воно стосується фактів можливої розтрати коштів із боку службовців управлінь освіти райдержадміністрацій, а також можливої службової недбалості чиновників Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської держадміністрації.

Як пояснили правоохоронці, районні управління освіти до оприлюднення інформації про проведення закупівлі зобов’язані надавати цьому департаменту, зокрема, обґрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, допустимого рівня та очікуваної ціни, тендерну документацію.

Оприлюднення інформації про проведення процедури закупівлі має здійснюватись лише, якщо департамент не має зауважень.

І оскільки низка закупівель, які розслідуються, відбулися, є всі підстави вважати, що департамент не мав претензій.

Нагадаємо, останніми тижнями набули резонансу низка закупівель для київських укриттів. Зокрема, зʼясувалося, що ще в листопаді 2022 року Мистецький ліцей "Зміна", розташований у Дніпровському районі Києва, оголосив тендер на закупівлю "технологічного обладнання в укриття закладу освіти". Ішлося про дві багатофункціональні сковороди по 725,7 тис. гривень кожна.

А в грудні Управління освіти Дніпровської РДА закупило 12 овочерізок для укриттів. Одна овочерізка обійшлася в майже 132 тис. грн, а вся закупівля – в понад 1,58 млн гривень.

Навесні цього року це ж відомство закупило для облаштування укриттів понад 300 барабанів із натуральної шкіри і молоточків для них на понад 890 тис. гривень. Лот у системі Prozorro називався "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог". Уже після хвилі обурень було повідомлено про розрив договору на закупівлю барабанів.