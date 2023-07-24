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Злочинність
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Скандального одеського військкома затримали: ДБР вимагає залишити його під вартою без права застави (ФОТО/ВІДЕО)

одеський військком, євген борисов
Колишній начальник Одеського обласного ТЦК втік від слідства до Києва. Фото: ДБР

Представники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з прокурорами Офісу генпрокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це 24 липня повідомила пресслужба ДБР.

одеський воєнком, євген борисов одеський воєнком, євген борисов одеський воєнком, євген борисов одеський воєнком, євген борисов
одеський воєнком, євген борисов
Затримання колишнього начальника Одеського обласного ТЦК. Фото: ДБР
одеський воєнком, євген борисов
Затримання колишнього начальника Одеського обласного ТЦК. Фото: ДБР
одеський воєнком, євген борисов
Затримання колишнього начальника Одеського обласного ТЦК. Фото: ДБР
одеський воєнком, євген борисов
Затримання колишнього начальника Одеського обласного ТЦК. Фото: ДБР

Йдеться про Євгена Борисова, якого підозрюють в в незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК намагався втекти від слідства. Для цього він використовував елементи конспірації, зокрема, змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо. Правоохоронці розшукували підозрюваного два дні, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві.

"Враховуючи намагання колишнього воєнкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави", — підкреслили в ДБР.

Автор:
Віта Молодан