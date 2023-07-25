Слідкувала за авіацією ЗСУ: на Чернігівщині затримали ще одну агентку РФ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну зрадницю, яка допомагала РФ збирати розвіддані про Сили оборони у Чернігівській області. Фігурантка працювала на головне управління генерального штабу ЗС РФ (більш відоме як ГРУ).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За вказівкою російської спецслужби зловмисниця приховано відслідковувала місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України на північних рубежах України.

Насамперед зловмисниця намагалась фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті.

Також вона хотіла виявити і передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд українських захисників на території регіону.

За наявними даними, загарбники планували використати цю інформацію для підготовки повітряних атак на об’єкти ЗСУ.

Співробітники Служби безпеки затримали фігурантку під час спроби передачі даних.

При обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно суд визнав мешканця одного з селищ Синельниківського району Дніпропетровської області винним у збиранні та передавачі ворогу даних про розташування українських військовослужбовців. Чоловіку дали вісім років та шість місяців позбавлення волі.