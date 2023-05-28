Смертельна ДТП із суддею в Києві: ДБР звернулось з проханням до жителів Київської області

Державне бюро розслідувань закликає жителів Київської області повідомити про всі відомі випадки минулих правопорушень судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це заявила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

"Я хотіла б звернутися до жителів Київщини, зокрема, Макарівського району. Якщо вам відомі факти, що очільник райсуду і раніше в минулому сідав напідпитку за кермо, просимо зателефонувати на гарячу лінію ДБР", - зазначила вона.

Номер гарячої лінії ДБР - 044 339 51 35.

Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що голова одного з райсудів Київської області 25 травня о 23:55 збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпості в Києві.

Правоохоронці повідомили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Суд обрав Олексію Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.