Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира взяли під варту без права застави

Судді Олексію Тандиру, підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21липня без можливості внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За клопотанням Київської міської прокуратури судді, підозрюваному у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави на строк до 21 липня 2023 року. Таке рішення оголосив Печерський районний суд м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Суддя Олексій Тандир, який збив на смерть нацгвардійця в Києві, на судовому засіданні підтвердив, що причетний до ДТП, яке спричинило смерть солдата Національної гвардії.

"Я готовий понести найсуворіше покарання, яке визначити суд, якщо моя вина буде доведена, що я порушив такі правила. Я ніколи не заперечував своєї причетності до ДТП, що сталася", - заявив Тандир

Як пишуть ЗМІ, у залі суду на суддю Олексія Тандира вдягнули кайданки і повезли у СІЗО.

Після засідання адвокат родини загиблого нацгвардійця Денис Шевченко повідомив, що близькі Вадима Бондаренка не хочуть жодної компенсації і прагнуть лише справедливого покарання.

Раніше Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що голова одного з райсудів Київської області 25 травня о 23:55 збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпості в Києві.

Правоохоронці повідомили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.