- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира взяли під варту без права застави
Судді Олексію Тандиру, підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21липня без можливості внесення застави.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"За клопотанням Київської міської прокуратури судді, підозрюваному у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави на строк до 21 липня 2023 року. Таке рішення оголосив Печерський районний суд м. Києва", - йдеться у повідомленні.
Суддя Олексій Тандир, який збив на смерть нацгвардійця в Києві, на судовому засіданні підтвердив, що причетний до ДТП, яке спричинило смерть солдата Національної гвардії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Я готовий понести найсуворіше покарання, яке визначити суд, якщо моя вина буде доведена, що я порушив такі правила. Я ніколи не заперечував своєї причетності до ДТП, що сталася", - заявив Тандир
Як пишуть ЗМІ, у залі суду на суддю Олексія Тандира вдягнули кайданки і повезли у СІЗО.
Після засідання адвокат родини загиблого нацгвардійця Денис Шевченко повідомив, що близькі Вадима Бондаренка не хочуть жодної компенсації і прагнуть лише справедливого покарання.
Раніше Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що голова одного з райсудів Київської області 25 травня о 23:55 збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпості в Києві.
Правоохоронці повідомили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.