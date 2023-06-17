Соратнику Пригожина повідомили про підозру: запустив канал росТБ на Херсонщині

Служба безпеки зібрала доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії "Таврія", яка наразі працює у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Запуском ворожого "медіапроєкту" займався відомий кремлівський політтехнолог Олександр Малькевич.

Про це повідомила пресслуба СБУ.

Зазначається, що з 2018 року Малькевич входить до найближчого оточення очільника російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Саме за його координації Малькевич створював медійні проєкти у різних країнах світу для поширення прокремлівського контенту.

Після початку повномасштабного вторгнення він запустив так звану "ТРК Таврія" в окупованому Херсоні на базі захопленого приміщення Суспільного телебачення.

У цьому Малькевич отримав повне сприяння від місцевого гауляйтера Сальдо та його підлеглого – "міністра інформаційної політики Херсонської області", колаборанта Брикова.

""Таврію" використовували як регіональний рупор Кремля у розповсюдженні фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні, а також для підтримки псевдореферендуму про "приєднання" Херсонщини до РФ. Її керівником став Ісмаїл Абдулаєв – пропагандист терористичної організації "днр" і колишній очільник прокремлівського телеканалу "Оплот" в тимчасово окупованому Донецьку. До "штату" увійшли ще декілька його однодумців", - підкреслили в СБУ.

Там додають, що під час звільнення Херсона персонал "медіацентру", прихопивши обладнання, тікав разом з окупантами на лівий берег Дніпра.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Малькевичу, Абдулаєву і ще шести його підлеглим про підозру за ч. 6. ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

"Наразі фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми", - зауважили в СБУ.

Раніше Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності власниці херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс" Тетяни Каменської. Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як "легітимного" очільника області.