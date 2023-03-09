Шпигували за керівництвом столичних військкоматів: СБУ затримала агентів ФСБ

Служба безпеки викрила нових учасників агентурної мережі ФСБ, яка діяла в різних регіонах України. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого.

Наразі затримано ще трьох інформаторів ФСБ. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.

Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.

Також він отримав завдання від ФСБ – потрапити "під легендою" в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.

Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.

"За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення", - зазначають в СБУ.

Там додають, що для комунікації зловмисники використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

"Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України)", - зауважують правоохоронці.

В СБУ наголошують, що наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.

Раніше СБУ викрила ще одного агента ФСБ у ході масштабних контрдиверсійних заходів в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону.