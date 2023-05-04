Шпигував за бойовою авіацією: СБУ затримала російського "крота" у лавах ЗСУ (ФОТО)

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у результаті багатоетапної спецоперації на Миколаївщині. Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, у Криму чоловік отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни-агресора. Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби з "пропозицією" щодо негласної співпраці.

За вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі. На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ. Для цього у 2022 році він мобілізувався до ЗСУ.

Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони України. Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби. Для комунікації використовував анонімний месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області. Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті.