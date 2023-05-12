Шпигував за позиціями реактивної артилерії ЗСУ на Харківщині: ще один агент РФ проведе 15 років за ґратами

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, насамперед, зловмисник "зливав" ворогу інформацію про розташування бойових позицій українських реактивних систем залпового вогню "Град". Отримані координати загарбники використовували для підготовки прицільних ракетно-артилерійських ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у ході контррозвідувальних заходів у Харкові наприкінці березня 2022 року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років ув’язнення.

За даними слідства, злочинцем є мешканець Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення за власної ініціативи вийшов на двох російських військових із позивними "Яша" та "Урал". Під час дистанційного "спілкування" він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України.

Для збору розвідданих зрадник "в темну" використовував своїх знайомих. Крім того, він залучив свою дружину для обробки медіафайлів з координатами українських об’єктів. Усю отриману інформацію зловмисник надсилав окупантам через месенджер Телеграм у вигляді відміток на Гугл-карті.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки системно викриває російських окупантів та їхніх поплічників, які вчиняли воєнні злочини проти українських громадян. Раніше у результаті комплексних заходів встановили особи ще трьох зрадників, причетних до масових знущань над мирними жителями тимчасово захоплених районів України.