Шпигував за ЗСУ у Харківській та Чернівецькій областях: агент росіян проведе за гратами 15 років

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського агент, який збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України. Зловмиснику інкримінують державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, з березня 2023 року, перебуваючи на Харківщині, зловмисник збирав і передав ворогу координати стратегічних об’єктів та інформацію про рух військової техніки. Насамперед агресора цікавили локації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби.

Окрім цього, зловмисник, який виявився жителем Чернівецької області, передавав окупантам координати ключових мостів та електропідстанцій в обох регіонах України.

Співробітники СБУ встановили, що головне управління генштабу ЗС РФ завербувало його через проросійські наративи та антиукраїнську позицію, які зловмисник постійно поширював. Після переговорів з представником ворога, чоловік погодився на співпрацю.

Повідомляється, що затримали російського агента "на гарячому" під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта у Чернівцях у травні цього року.

Зауважимо, на Донеччині контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка передавала окупантам інформацію про Сили оборони.