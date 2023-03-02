Співробітниця СБУ виявилася прихильницею "руського міра": їй повідомили про підозру

Служба безпеки продовжує системне очищення власних лав. Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів Служби.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що посадовиця виправдовувала збройну агресію РФ проти України та заперечувала військові злочини російських окупантів.

Також фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як "нагнітання обстановки" і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС.

Як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, очищення Служби від зрадників і деструктивних елементів – один із пріоритетів сьогодні.

"Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби і не збираємося зупинятися. СБУ – це не місце для агентів Кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом", - підкреслив Малюк.

"Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою)", - повідомили в СБУ.

Там додали, що наразі вирішується питання щодо обрання посадовиці міри запобіжного заходу.

Як повідомлялося раніше, до 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено колишнього співробітника СБУ, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь РФ.