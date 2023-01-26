Співробітник СБУ збирав дані для передачі російським спецслужбам

Служба безпеки продовжує системне очищення власних лав. Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрило співробітника одного з підрозділів Служби у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що після повномасштабного вторгнення зловмисник почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

"Сьогодні Служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників - важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом", – наголосив очільник СБУ Василь Малюк.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) посадовцю повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Раніше співробітниці СБУ повідомили про підозру. Правоохоронці викрили посадовицю науково-дослідної установи СБУ на антиукраїнській діяльності.