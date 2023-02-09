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Співробітник "Укрзалізниці" працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву
Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства "Укрзалізниця". Ним виявився діючий посадовець Регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що у разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.
Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.
Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.
У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі.
Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові.
Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили правоохоронці..
В СБУ додали, що триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури.
Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона.