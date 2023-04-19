Співробітникам ФСБ РФ, які здійснювали хакерські атаки на державні органи України, загрожує до 15 років позбавлення волі

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрали доказову базу на ще двох військових-зрадників, які допомагали РФ у війні проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисниками є двоє колишніх співробітників СБУ в Автономній Республіці Крим, які у 2014 році перейшли на бік ворога і вступили до лав ФСБ.

Там вони увійшли до складу підконтрольного російській спецслужбі хакерського угруповання "Armageddon".

"Встановлено, що з 1 січня 2020 до 10 березня 2021 років зловмисники здійснили серію масштабних кібератак на урядові структури України. Під час одного з кіберінцидентів ФСБ намагалась отримати доступ до секретних даних вищих органів влади нашої держави", - зазначають в СБУ.

Там додають, що завдяки оперативному реагуванню вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для проникнення російської спецслужби до урядових інформаційних ресурсів України.

За результатами комплексних заходів правоохоронці встановили причетність обох зрадників до підривної діяльності агресора.

"Зокрема, у 2021 році кіберфахівці СБУ здійснили безпрецедентну операцію і поіменно встановили зловмисників, перехопили їхні розмови, а також отримали беззаперечні докази їх причетності до кібератак на Україну. І це при тому, що вони використовували власні вірусні програми фсб, а також засоби анонімізації та "прикриття" у мережі "Інтернет"", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці тоді встановили одразу 8 ворожих хакерів, 5 із яких відразу отримали підозру. Наразі вже закінчили розслідування щодо двох із них.

Вони звинувачуються за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем).

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Стосовно інших фігурантів провадження триває розслідування. Вживаються комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Зазначимо, що Служба безпеки України з 24 лютого перейшла в контрнаступ на кіберфронті, посиливши при цьому захист.