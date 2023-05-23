ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

Справа ексголови Верховного Суду Князєва: НАБУ вилучило ще майже пів мільйона доларів США

Справа ексголови Верховного Суду Князєва: НАБУ вилучило ще майже пів мільйона доларів США
Справа про хабар ексголові Верховного Суду Кнзєву: НАБУ вилучило ще майже $500 тисяч

Національне антикорцпційне бюро України і Спеціальна антикорупційна прокуратура вилучили майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. 

Зазначається, що наразі правоохоронці досліджують джерело походження і приналежність вилучених коштів.

Фото 2 — Справа ексголови Верховного Суду Князєва: НАБУ вилучило ще майже пів мільйона доларів США
Фото 3 — Справа ексголови Верховного Суду Князєва: НАБУ вилучило ще майже пів мільйона доларів США
Фото 4 — Справа ексголови Верховного Суду Князєва: НАБУ вилучило ще майже пів мільйона доларів США
Фото 5 — Справа ексголови Верховного Суду Князєва: НАБУ вилучило ще майже пів мільйона доларів США

У НАБУ зауважують, що обшук було проведено 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. США неправомірної вигоди головою Верховного Суду і адвокатом.

За даними слідства, гроші передавали Князєву в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.

Нагадаємо, САП та НАБУ викрилимасштабну корупцію у Верховному суді. За версією слідства, Всеволод Князєв, будучи головою ВС, ухвалив протиправне рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання хабара двома траншами 2,7 млн дол США.

Напередодні судді Верховного Суду на пленумі висловили недовіру та достроково припинили повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. Незабаром йому та його спільнику адвокату повідомили про підозру.

Вищий антикорупційний суд 18 травня обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави.

Також адвокату, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на одержанні 2,7 млн доларів хабаря, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.

Автор:
Світлана Манько