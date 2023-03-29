Справа ексочільника НБУ Шевченко: суд залишив під вартою заступника голови Укргазбанку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід одному з фігурантів у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного Укргазбанку, яка завдала збитків на суму понад 206 мільйонів гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"28 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС, якою до одного з учасників організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 6 441 600 грн, без змін", - йдеться у повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу - до 14.05.2023.

У САП підкреслюють, що ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Прізвище у повідомленні САП не зазначається, але 14 грудня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту цієї справи Денису Чернишову, заступнику голови правління Укргазбанку.

Нагадаємо, за версією слідства Національного антикорупційного бюро, впродовж 2014-2019 років керівництво Укргазбанку забезпечило укладення 52 фіктивних договорів з нібито агентами, які залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували зазначену суму за їхні послуги.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено п'яти основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко, який на момент злочину обіймав посаду голови правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Окрім Шевченка, як повідомляли у НАБУ, у розшук було оголошено заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та заступника директора департаменту роботи з корпоративними VIP-клієнтами банку Олену Хмеленко.

8 грудня ВАКС заочно заарештував Шевченка, який перед оголошенням підозри на початку жовтня подав у відставку та виїхав до Австрії, посилаючись на необхідніст лікування.