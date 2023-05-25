Справа Фірташа. Ще двом керівникам облгазів оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру головам правлінь АТ "Івано-Франківськгаз" і АТ "Сумигаз" у справі про привласнення державного газу на мільярди гривень. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що їх підозрюють за ч. 3 ст. 2 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Також у СБУ повідомили, що пʼятьом іншим керівникам облгазів, які проходять у справі, уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення відповідної застави. Ідеться про наступні суми:

керівнику АТ "Закарпатгаз" – 169 млн грн;

АТ "Хмельницькгаз" – 228 млн грн;

АТ "Вінницягаз" – 186 млн грн;

АТ "Львівгаз" – 155 млн грн;

АТ "Дніпропетровськгаз" – 160 млн грн.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру українському бізнесмену Дмитру Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "ЙЕ ЕНЕРГІЯ" і п’ятьом очільникам облгазів.

За даними слідства, облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" газ у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу палива. Дефіцит покривали за рахунок того, що відбирали паливо з газотранспортної системи України. А державний оператор української ГТС отримав у середньому 30% від вартості відібраного газу.

Загалом ідеться про понад 18 млрд грн шкоди державі протягом 2016-2022 років.

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