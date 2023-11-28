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Справа на 100 млн гривень. Гендиректору підрозділу "Енергоатом" обрали запобіжний захід
У вівторок, 28 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід генеральному директору ВП "Атомпроектінжиніринг" ДП НАЕК "Енергоатом" Миколі Божку, якого підозрюють у розкраданні державних коштів під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива, що призвело до завдання державі майже 100 млн грн збитків.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Згідно з повідомленням, суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ і САП. Підозрюваний може вийти з-під варти у разі внесення застави у розмірі 7 млн грн.
Згідно з матеріалами справи, окрім Божка підозри отримали начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом", керівник приватної компанії, його заступник і працівник юридичного відділу компанії.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
У НАБУ повідомляють, що протягом 2017-2020 років для ДП "НАЕК "Енергоатом" виконувалися роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році внаслідок коригування проєкту будівництва виникла потреба в закупівлі робіт для завершення проекту. У грудні між ВП "Атомпроектінжиніринг" та приватною компанією був укладений договір без проведення відкритих торгів.
"Атомпроектінжиніринг" за допомогою певних угода збільшив ціну договору втричі - з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, додавши до нього умови постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання було закуплено компанією-підрядником за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізовано "Атомпроектінжиніринг" втричі дорожче. У результаті цього, ДП "Енергоатом" переплатило майже 100 млн грн.
Скандал із приховуванням крадіжок на будівництві ЦСВЯП
Нагадаємо, що після перевірки стану виконання робіт з будівництва ЦСВЯП компанією "Укрбудмонтаж" у липні 2020 року "Енергоатом" вирішив розірвати угоду з нею, а в грудні уклав нову угоду на завершення будівництва на суму біля 422 мільйонів гривень вже з новим генеральним підрядником - компанією "КБР".
В січні ж 2022 року журналісти проекту "Схеми" опублікували аудіозапис наради в кабінеті Божка від грудня 2020 року, яку той проводив з підрядниками будівництва ЦСВЯП, обговорюючи необхідність та способи приховування виявлених крадіжок на будівництві об'єкта.
В НАЕК заявили, що всі платежі, у тому числі авансові, за договором з "КБР" здійснювалися "Атомпроектінжинірингом" відповідно до законодавства та встановлених "Енергоатомом" процедур. Втім, інформацію щодо платежів "КБР" поза договором з метою "закрити дірки", що виникли через бездіяльність "Укрбудмонтажу", в НАЕК тоді так і не прокоментували.
Нагадаємо при цьому, що "Укрбудмонтаж" був підконтрольний скандальному ексдепутату Верховної Ради та забудовнику Максиму Микитасю й був, зокрема, замішаний у розкраданні грошей на будівництві складів боєприпасів для армії. 25 жовтня НАБУ повідомило Микитасю про підозру щодо цієї діяльності, однак вона, за даними ЗМІ, стосується епізоду, пов'язаного не з "Укрбудмонтажем", а з іншою підконтрольною Микитасю будкомпанією.
Зазначимо, що за кілька днів до записаної наради – 22 грудня 2020 року – відбулося відкриття першого пускового комплексу ЦСВЯП. В "Енергоатомі" заявили, що його експлуатація розпочнеться після реконструкції залізниці до об'єкту між станціями Вільча та Янів, яка у результаті виявилася завершена лише у липні 2021 року. У листопаді повідомлялося , що "Енергоатом" проводить останні передпускові випробування" ЦСВЯП.