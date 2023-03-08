Справа Насірова: ВАКС заочно арештував Бахматюка

Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Його підозрюють у наданні хабаря ексголові ДФС України Роману Насірову та його раднику.

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Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП не називають ім’я арештованого, однак з заяви Олега Бахматюка стало відомо про його заочний арешт.

"Рішення про мій заочний арешт по справі Насірова є грубим порушенням міжнародного права і безглуздим продовженням спроб НАБУ звинуватити мене хоч у чомусь", - йдеться у заяві Бахматюка.

За даними САП, 7 березня слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ обрав Бахматюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Слідство встановило, що протягом 2015-2016 років тодішній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров одержав від агробізнесмена Олега Бахматюка понад 722 млн гривень хабаря. Неправомірна вигода була надана за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Дії фігурантів кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України:

власника агрохолдингу (Бахматюка) – за ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

колишнього очільника ДФС (Насірова) – за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);



радника ексглави ДФС – за ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 4 ст. 368.



Нагадаємо, у жовтні 2022 року НАБУ за процесуального керівництва САП повідомило про підозру в отриманні хабаря ексголові ДФС Роману Насірову та його раднику. Тоді ж про підозру у підкупі заочно повідомили і власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

Наприкінці жовтня ексглаву Державної фіскальної служби Романа Насірова відправили під арешт із заставою у розмірі 523,2 млн гривень.