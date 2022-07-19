Справа не рухається, підозра про скоєння злочину не вручена, – адвокат про вбивство жінки Євгеном Павлишиним

Адвокат захисту Олександр Василенко у справі побиття літньої жінки з летальним кінцем, яке скоїв син колишнього генерального директора Рівненської атомної електротанції (РАЕС) Євген Павлишин, повідомив, що вже понад місяць від скоєння злочину правоохоронці не визнали Євгена Павлишина підозрюваним та не вручили підозру про скоєння злочину.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це адвокат заявив в ході прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", повідомляють "Українські Новини".

"[...] Леус Тамара Володимирівна була побита Євгеном Павлишиним, потрапила до лікарні та через 4 дні померла внаслідок побиття. Ще за її життя до неї в лікарню проходили особи, які чинили тиск на потерпілу, вмовляли її забрати заяву про скоєння злочину. Під цим тиском літня жінка навіть намагалася написати заяву про відмову задля закриття кримінального провадження. Однак кримінальне провадження було порушено за фактом скоєння злочину.

На сьогоднішній день по справі в якості підозрюваного розглядається Євген Павлишин, але юридичного статусу підозрюваного не має. Майже місяць справа ніяк не рухається, підозра на даний час не вручена. Спочатку в м. Вараш кримінальне провадження порушувалося за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а потім було перекваліфікована за ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності). Зараз ця справа розглядається в Києві, в Головному слідчому управлінні за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство)", - повідомив Олександр Василенко.

Однак адвокат та громадськість м. Вараш занепокоєні тим, що протягом майже місяця підозра про скоєння злочину не вручена.

"Моя думка, що збігається з думками мешканців міста, є певний тиск з боку батька - Павлишина Павла Яремовича, який має вплив на правоохронців. Тому досі підозра про скоєння злочину не вручена, хоча людина померла внаслідок побиття. Як показує практика, що за навіть просто побиття вручають підозру протягом короткого терміну. А тут є факт смерті потерпілої, а підозра не вручена", - підкреслив адвокат.

"Таку справу не можна замовчувати, засоби масової інформації повинні піддати широкому розголосу всі підробиці. Щоб інформаваність суспільства виключила можливість впливових осіб чинити тиск завдяки зв'язкам в місті. Я прошу, щоб цю справу не гальмували, розглядали її в найкоротші терміни в рамках закону та приймали рішення про притягнення винної особи до відповідальності, а не затягували час", - зазначив Олександр Василенко.

Раніше Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомила, що гендиректор Рівненської АЕС Павлишин, старший син якого Євген Павлишин побив жінку похилого віку, переведений на посаду директора Відокремленого підрозділу (ВП) "Атомремонтсервіс".

У повідомленні "Енергоатому" підкреслили, що "зазначене кадрове рішення також сприятиме об‘єктивному й неупередженому розслідуванню правоохоронних органів щодо побиття і подальшої смерті 64-річної жінки у Вараському районі Рівненщини".

Також повідомлялося, що справу про смерть побитої сином гендиректора Рівненської АЕС жінки намагаються "зам'яти" – нібито померла через падіння в лікарні.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що Павло Павлишин вкотре намагається "відмазати" сина від покарання за жорстокий злочин.