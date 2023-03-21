Справа Жеваго. Суд заарештував гелікоптер колишнього нардепа

Суд ухвалив рішення про арешт гелікоптера, опосередкованим власником якого є екснардеп й акціонер банку "Фінанси та кредит" Костянтин Жеваго. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що повітряне судно належить юридичній особі, яка підконтрольна Жеваго. Він використовував гелікоптер в особистих цілях під час перебування на території України.

Як додали в ДБР, було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Жеваго заочно повідомили про підозру у тому, що він як бенефіціар банку "Фінанси та кредит" організував розтрату 113 млн доларів цієї фінустанови. Також про підозру повідомили низці топменеджерів банку. У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, того ж місяця суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт бізнесмена.

Пізніше Жеваго вийшов на свободу, сплативши заставу в 1 млн євро.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків його банку та його кредиторів на суму 46 млрд гривень.

А в березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo в рамках справи за позовом ФГВ.