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Справа Жеваго. Суд заарештував гелікоптер колишнього нардепа
Суд ухвалив рішення про арешт гелікоптера, опосередкованим власником якого є екснардеп й акціонер банку "Фінанси та кредит" Костянтин Жеваго. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що повітряне судно належить юридичній особі, яка підконтрольна Жеваго. Він використовував гелікоптер в особистих цілях під час перебування на території України.
Як додали в ДБР, було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Жеваго заочно повідомили про підозру у тому, що він як бенефіціар банку "Фінанси та кредит" організував розтрату 113 млн доларів цієї фінустанови. Також про підозру повідомили низці топменеджерів банку. У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, того ж місяця суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт бізнесмена.
Пізніше Жеваго вийшов на свободу, сплативши заставу в 1 млн євро.
У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків його банку та його кредиторів на суму 46 млрд гривень.
А в березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo в рамках справи за позовом ФГВ.